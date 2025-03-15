США не должны идти на российское "но" по прекращению огня в Украине, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки не должны идти на российское "но", когда речь идет о прекращении огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Зеленский подчеркнул, что для США самое главное - не соглашаться на российское "но" в вопросе прекращения огня. Он отметил, что это должно быть шансом для всех сторон продемонстрировать свое истинное желание завершить войну или же, наоборот, продолжить ее.
"Это не вечность, это тишина на 30 суток - шанс для всех сторон показать реальное желание завершить войну или же наоборот", - подчеркнул президент.
Напомним, на днях Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.
При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.
Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.
В то же время вчера Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.
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