США сообщили, что не имеют необходимых средств для наращивания мощностей на Ближнем Востоке

США не планировало передвигать войска на Ближнем Востоке. Стране пришлось из-за этого сократить финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Министерство обороны приказало направить на Ближний Восток дополнительную авианосную ударную группу, средства ПВО, истребители и сотни военнослужащих после неожиданных террористических атак на Израиль 7 октября, чтобы предотвратить перерастание конфликта в региональную войну.

Временное финансирование федерального правительства, которое замораживает расходы на уровне предыдущего года, также распространяется на военные расходы. Поскольку передвижение войск на Ближний Восток не было запланировано, Пентагону пришлось перераспределить средства из других программ, сообщил представитель министерства обороны США Крис Шервуд.

Из-за нехватки финансирования Министерству обороны пришлось сократить расходы на обучение, учения и развертывание, которые были запланированы на этот год. В некоторых случаях это может привести к задержке выплат по контрактам, сообщил представитель министерства обороны США Крис Шервуд.