США сообщили, что не имеют необходимых средств для наращивания мощностей на Ближнем Востоке
США не планировало передвигать войска на Ближнем Востоке. Стране пришлось из-за этого сократить финансирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Министерство обороны приказало направить на Ближний Восток дополнительную авианосную ударную группу, средства ПВО, истребители и сотни военнослужащих после неожиданных террористических атак на Израиль 7 октября, чтобы предотвратить перерастание конфликта в региональную войну.
Временное финансирование федерального правительства, которое замораживает расходы на уровне предыдущего года, также распространяется на военные расходы. Поскольку передвижение войск на Ближний Восток не было запланировано, Пентагону пришлось перераспределить средства из других программ, сообщил представитель министерства обороны США Крис Шервуд.
Из-за нехватки финансирования Министерству обороны пришлось сократить расходы на обучение, учения и развертывание, которые были запланированы на этот год. В некоторых случаях это может привести к задержке выплат по контрактам, сообщил представитель министерства обороны США Крис Шервуд.
"Непредвиденные события заставили пересмотреть некоторые исходные предпосылки, использованные при составлении запроса президента на бюджет на 2024 финансовый год. В частности, ни в базовом запросе, ни в дополнительном запросе на 2024 финансовый год не было предусмотрено финансирование операций США, связанных с Израилем.", - сказал он.
"Мы вытаскиваем это из укрытия", - добавил Шервуд.
Руководители Пентагона неоднократно заявляют, что временные меры финансирования негативно влияют на боеготовность американских войск. При работе в рамках временной меры департамент не может запускать новые программы или выделять средства сверх уровня предыдущего года.
По оценкам Хикс, последствия сохранения Пентагоном временной меры фактически означают, что министерству придется сократить расходы на 35 миллиардов долларов.
Если законодатели не смогут принять законопроект о расходах на весь год до 2 февраля, когда истечет срок действия продолжающейся резолюции, Пентагону и другим федеральным агентствам придётся сократить расходы на 1 процент.
Помощь США Израилю
Ранее мы сообщали, что Пентагон без публичного объявления увеличил поставки военной помощи Израилю. Помощь поступает почти ежедневно.
20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Израиля и Украины. Сумма составила 105 млрд долларов.
В конце октября США передали Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Ранее их обещали передать Украине.
Ранее мы писали, что сенат США планирует провести голосование за помощь Украине и Израилю 4 декабря.
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