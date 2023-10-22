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Их обещали Украине. США передадут Израилю десятки тысяч артснарядов, - NYT

США, Воскресенье 22 октября 2023 18:34
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Их обещали Украине. США передадут Израилю десятки тысяч артснарядов, - NYT Фото: США передадут Израилю десятки тысяч артснарядов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки передадут Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые обещали Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, глобальные запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже иссякли, а производители изо всех сил пытаются удовлетворить спрос, поэтому якобы "будут компромиссы" в поставках для обеих войн.

По словам нынешних и бывших представителей сферы национальной безопасности США и представителей Конгресса, в основном Украина и Израиль ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности.

Однако обеим странам от США могут понадобиться, кроме артиллерийских боеприпасов, еще бомбы с системой GPS-навигации и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Одновременная помощь для Украины и Израиля

Напомним, 20 октября президент США Джо Байден пригласил у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля. Белый дом требует 105 млрд долларов.

Накануне Байден в прямом эфире обратился к американцам. В ходе своего выступления он объяснил, почему США должны поддерживать Украину и Израиль.

Стоит отметить, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо в Сенат, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю в отдельности.

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