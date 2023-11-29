США повідомили, що не мають необхідних засобів для нарощування потужностей на Близькому Сході

США не планувало пересувати війська на Близькому Сході. Країні довелося через це скоротити фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Міністерство оборони наказало направити на Близький Схід додаткову авіаносну ударну групу, засоби ППО, винищувачі та сотні військовослужбовців після несподіваних терористичних атак на Ізраїль 7 жовтня, щоб запобігти переростанню конфлікту в регіональну війну.

Тимчасове фінансування федерального уряду, яке заморожує витрати лише на рівні попереднього року, також поширюється військові витрати. Оскільки пересування військ на Близький Схід заплановано не було, Пентагону довелося перерозподілити кошти з інших програм, повідомив представник міністерства оборони США Кріс Шервуд.

Через брак фінансування Міністерству оборони довелося скоротити витрати на навчання, навчання та розгортання, заплановані на цей рік. У деяких випадках це може спричинити затримку виплат за контрактами, повідомив представник міністерства оборони США Кріс Шервуд.