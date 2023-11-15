Пентагон без огласки увеличил военную помощь Израилю, - Bloomberg

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) без публичного афиширования увеличило поставки военной помощи Израилю. Боеприпасы и ракеты передаются "почти ежедневно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пентагон выполняет запросы Армии обороны Израиля, которые включают в себя увеличение количества ракет с лазерным наведением для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.

Такие данные следуют из внутреннего списка Минобороны США, говорится в публикации.

Поставка этих американских вооружения в Израиль выходит за рамки оглашенной передачи ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" Boeing Co.

"Оружие, которое Израиль ищет в ходе борьбы с ХАМАСом, признанным террористической группировкой в США и Европейском Союзе, перечислено в документе под названием "Запросы старшего лидера Израиля", датированном концом октября и циркулирующем в Пентагоне", - пишет издание.

Согласно документу, оружие или уже поставляется, или Минобороны США работает над тем, чтобы сделать его доступным из запасов в Штатах и Европе.

Согласно подсчетам, по состоянию на конец октября в Израиль были доставлены все 36 000 снарядов к 30-мм пушкам, 1800 запрошенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства указывается, что оно "использует несколько направлений - от внутренних запасов до промышленных каналов США - чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты".

"Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти ежедневно", - рассказали в Минобороны США.

В заявлении Пентагона также говорится, что Штаты оперативно поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это не считая перехватчики для "Железного купола" и медицинского дополнительного оборудования.