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Пентагон без огласки увеличил военную помощь Израилю, - Bloomberg

Среда 15 ноября 2023 09:47
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Пентагон без огласки увеличил военную помощь Израилю, - Bloomberg Фото: Пентагон незаметно мог увеличить военную помощь для Израиля (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) без публичного афиширования увеличило поставки военной помощи Израилю. Боеприпасы и ракеты передаются "почти ежедневно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пентагон выполняет запросы Армии обороны Израиля, которые включают в себя увеличение количества ракет с лазерным наведением для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины.

Такие данные следуют из внутреннего списка Минобороны США, говорится в публикации.

Поставка этих американских вооружения в Израиль выходит за рамки оглашенной передачи ракет-перехватчиков для системы "Железный купол" и "умных бомб" Boeing Co.

"Оружие, которое Израиль ищет в ходе борьбы с ХАМАСом, признанным террористической группировкой в США и Европейском Союзе, перечислено в документе под названием "Запросы старшего лидера Израиля", датированном концом октября и циркулирующем в Пентагоне", - пишет издание.

Согласно документу, оружие или уже поставляется, или Минобороны США работает над тем, чтобы сделать его доступным из запасов в Штатах и Европе.

Согласно подсчетам, по состоянию на конец октября в Израиль были доставлены все 36 000 снарядов к 30-мм пушкам, 1800 запрошенных противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения.

В Пентагоне не стали раскрывать детали журналистам, однако в заявлении ведомства указывается, что оно "использует несколько направлений - от внутренних запасов до промышленных каналов США - чтобы гарантировать, что у Израиля есть средства для самозащиты".

"Эта помощь по обеспечению безопасности продолжает поступать почти ежедневно", - рассказали в Минобороны США.

В заявлении Пентагона также говорится, что Штаты оперативно поставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Это не считая перехватчики для "Железного купола" и медицинского дополнительного оборудования.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что выделение масштабной помощи Украине и Израилю является "императивом".

Напомним также, в октябре в Пентагоне ответили на сообщения в СМИ о передаче Израилю снарядов, которые США обещали Украине.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Израиль
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