США тайно инвестировали в развитие производства дронов в Украине, - The New York Times

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассекретила последнюю часть информации о военной поддержке Украины. В данных говорится о секретной поддержке военной индустрии беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам американских чиновников, они сделали большие инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников в борьбе с более многочисленной и лучше оснащенной армией России.

В частности, та поддержка, которая "оставалась в тени", была направлена на помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционных методов ведения войн. Ведь кроме технической поддержки, США потратили значительные средства, в частности 1,5 миллиарда долларов, отправленных в сентябре прошлого года, на развитие производства беспилотников.

Как заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, эта поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на ход войны.

"Мы видели, как дроны занимают все более центральное место в борьбе в Украине и будут занимать центральное место во всех будущих боях", - сказал Салливан, имея в виду беспилотные летательные аппараты.

США помогали производителям беспилотников в закупке запчастей. По словам людей, которые знают об этих событиях, Штаты направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы.

В интервью на этой неделе директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс косвенно упомянул о поддержке его ведомством программы беспилотников в Украине.

"Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только обмен разведданными, но и поддержка некоторых систем, которые оказались настолько эффективными", - сказал господин Бернс.

Салливан отметил, что работа над беспилотниками началась после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, когда стали очевидны пределы обычных возможностей Украины. Работа также продолжалась и в 2023 году. Однако, как пишет издание, контрнаступление 2023 года стало тяжелым уроком для американцев в частности. Ведь российские беспилотники атаковали танки и бронемашины, предоставленные Штатами и Европой, когда те пытались преодолеть минные поля.

После этого в Штатах быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников. Кроме финансовой помощи, администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

По словам Салливана, эти усилия активизировались во время подготовки ко второму контрнаступлению Украины. Это наступление в 2023 году в конечном итоге оказалось менее успешным. Украине не удалось отвоевать столько позиций, сколько она хотела, в частности благодаря использованию Россией беспилотников.

По словам американских чиновников, контрнаступление 2023 года стало тяжелым уроком. Российские беспилотники атаковали танки и бронемашины, предоставленные США и Европой, когда те пытались преодолеть минные поля.

После контрнаступления американские чиновники заявили, что быстро увеличили поддержку украинских производителей беспилотников, опираясь на усилия Киева по развитию собственной промышленности. Помимо финансовой помощи, администрация Байдена работала над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

Производство оружия в Украине

Во время полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. В частности, речь идет о морских дронах, а также о новых отечественных ракетах. В 2024 году стало известно, что Украина разработала ракету-дрон "Паляница".

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