Макрон засудив рішення Трампа про виведення військ з Сирії

Фото: Еммануель Жан-Мішель Фредерік Макрон (YouTube screenshot)

Париж висловив своє невдоволення діями Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Макрон зазначив, що глава держави зобов'язаний бути надійним союзником. Він заявив, що розчарований рішенням Трампа по Сирії.

"Я дуже розчарований рішенням, прийнятим по Сирії. Бути союзником — це значить битися плечем до плеча. Це найважливіша річ для глави держави і командувача військами. Союзник повинен бути надійним", - заявив Макрон.

Так, сили США в Сирії в значній мірі надавали допомогу Сирійським демократичним силам (SDF), головну роль в яких відіграють курди. На продовженні допомоги курдам наполягав глава Пентагону Джеймс Меттіс і Бретт Макгурк.

Повідомляється, що Макрон висловив незгоду з рішенням Трампа в Чаді, де прибував прибув з візитом.

Зазначимо, французькі сили задіяні в ряді військових операцій в Північній Африці, націлених на знищення сил радикальних ісламістів. У Чаді на авіабазі Коссей поблизу столиці країни Нджамени дислоковані 1,3 тис. французьких солдатів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Туреччина та інші країни Близького Сходу зможуть протистояти залишкам терористів "Ісламської держави" на території Сирії без підтримки армії США.