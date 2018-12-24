Указ про виведення військ США з Сирії підписаний, - CNN

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

У документі вказані точні терміни виведення

Указ про виведення американських військ з Сирії вже підписаний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що в документі названо точні терміни виведення, але вони ще не оголошені офіційно.

Так, президент США Дональд Трамп 19 грудня оголосив про рішення вивести 2 тис. американських військовослужбовців із Сирії у не менш ніж 100-денний термін. Він пояснив це військовим розгромом основної частини угруповання ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії.

Макрон зазначив, що глава держави зобов'язаний бути надійним союзником. Він заявив, що розчарований рішенням Трампа по Сирії.

Зазначимо, сили США в Сирії в значній мірі надавали допомогу Сирійським демократичним силам (SDF), головну роль в яких відіграють курди. На продовженні допомоги курдам наполягали Джеймс Меттіс і Бретт Макгурк.