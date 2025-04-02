США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке: в чем причина

Соединенные Штаты готовятся к вероятным столкновениям на Ближнем Востоке в контексте противостояния с Ираном из-за его ядерной программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США и агентство Reuters.
Министр обороны США Пит Хегсет увеличил группировку военных самолетов для задач в регионе Ближнего Востока.
Американские чиновники на условиях анонимности отметили Reuters, что в течение последней недели на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане были перебазированы шесть бомбардировщиков B-2 Spirit.
По мнению экспертов, эти оснащенные технологией "Стелс" (Stealth) самолеты, которые способны нести самые тяжелые американские бомбы и ядерное оружие, идеально подходят для операций на Ближнем Востоке.
"Если Иран или его марионетки будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, Соединенные Штаты будут принимать решительные меры для защиты нашего народа", - отмечается в заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла.
Стратегическое командование Вооруженных сил США отказалось сообщить, сколько самолетов B-2 прибыло на базу Диего-Гарсия, и не комментирует учения либо операции с участием самолетов этого класса.
Хотя бомбардировщики B-2 использовались для ударов по скрытым целям хуситов в Йемене, большинство экспертов считают, что использование малозаметного самолета для таких целей является чрезмерным, а цели для ударов спрятаны не так глубоко.
В то же время, B-2 способен нести самую мощную американскую бомбу - GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом 30 тысяч фунтов. Именно это оружие, по мнению экспертов, может быть использовано для нанесения удара по объектам ядерной программы Ирана.
На вооружении военно-воздушных сил США имеется всего 20 бомбардировщиков B-2, поэтому их обычно используют очень экономно.
Кроме того, американские военные вскоре будут иметь наготове два авианосца, способные выполнять задачи на Ближнем Востоке. К авианосцу Harry S. Truman, который уже находится в регионе, после завершения учений в Индо-Тихоокеанском регионе присоединится авианосец Carl Vinson с ударной авиагруппой.
По словам анонимного чиновника, американские военные также перемещают некоторые средства противовоздушной обороны из Азии на Ближний Восток.
Страны Запада обвиняют Иран в попытке тайно создать ядерное оружие путем обогащения урана до высокого уровня чистоты расщепления. Однако Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для гражданских энергетических целей, а использование обогащенного урана оправдано для гражданской программы по использованию атомной энергии.
Во время первого президентского срока в 2017-2021 годах, Дональд Трамп вывел США из соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, которое накладывало строгие ограничения на спорную ядерную деятельность Тегерана в обмен на ослабление санкций.
Трамп также возобновил широкие американские санкции. С тех пор Иран значительно превысил установленные этим соглашением лимиты на обогащение урана.
В феврале Трамп заявил о намерении подписать новое ядерное соглашение с Ираном в течение двух следующих месяцев. Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение Белого дома.
В воскресенье, 30 марта, Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и введением дополнительных пошлин, если Тегеран не заключит новое ядерное соглашение.
По данным СМИ, Иран подготовил ракеты для вероятного ответа на масштабный удар США и Израиля.
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