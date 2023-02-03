США усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы они ограничили торговые связи с Россией

США сообщили Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям сдерживать вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, за последний год ОАЭ и Турция стали приютами для российского богатства, что усложнило усилия США собрать единый фронт против диктатора Владимира Путина.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, встретился с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить обеспокоенность США относительно роста экспорта, включающего американские товары.
По информации Bloomberg, представители США призвали Турцию перекрыть поток товаров в Россию. Они предупредили своих коллег, что экспортно-контролируемые товары на десятки миллионов долларов поступают в Россию и могут использоваться оборонной промышленностью для расширения конфликта.
"С марта по октябрь прошлого года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 млн долларов, в том числе 300 млн долларов оборудования и еще 80 млн долларов в электронике", - уточнили эксперты.
Некоторые из оговорок Вашингтона побудили к действиям. Все пять турецких банков, участвовавших в российской платежной системе "Мир", вышли из нее после предупреждения США в 2022 году. После аналогичных предупреждений турецкие авиакомпании работают над прекращением обслуживания российских компаний.
Так же, пишет издание, были предупреждены власти ОАЭ, с которыми представители Минфина США встретились во время регионального тура.
"ОАЭ поддерживали связи как с Украиной, так и с Россией, поскольку война раскалывает крупные мировые государства. Правитель страны Персидского залива ездил на встречу с Путиным в октябре на фоне обострения конфликта", - уточняет Bloomberg.
В ОАЭ Нельсон обсудил шаги по прекращению уклонения от санкций, а также сообщил официальным лицам, что углубление финансовых связей ОАЭ с Москвой мешает их усилиям изолировать Россию. Особое внимание было уделено роли, которую сыграли предприятия ОАЭ в передаче иранских беспилотников РФ и позволили Тегерану обойти санкции на экспорт нефти. В четверг, 2 февраля, США обнародовали заявление, в котором говорится, что переговоры в ОАЭ были сосредоточены на "координации относительно незаконных финансов и других региональных вопросов".
Недавно РБК-Украина сообщало, что Турция закроет аэропорты для летающих на Boeing авиакомпаний РФ и Беларуси.
Кроме того, мы писали, что Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.
Напомним, ранее Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.
Мы также писали, что Иран в будущем может понести ответственность за причастность к военным преступлениям против Украины, поскольку обеспечивает армию РФ дронами для ударов по гражданской инфраструктуре.
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