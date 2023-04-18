Польша представила предложение нового пакета санкций против РФ: СМИ узнали детали

В этом месяце Польша представила предложение о новом пакете санкций против России из-за ведения захватнической войны против Украины, которая включает запрет на импорт нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дипломатический источник отметил, что письменное предложение было передано исполнительной комиссии ЕС. Она знаменует собой начало долгих и сложных переговоров между 27 странами блока.

Предложение Варшавы включает остановку импорта российской нефти через северную часть нефтепровода "Дружба" в Германию. Она также предусматривает приостановку импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ, и ограничение сотрудничества в ядерной энергетике. Германия и Литва также выступают за санкции по ядерной энергетике с исключениями для тех, кто торгует с Россией, как Венгрия и Франция.

В то же время Венгрия пока решительно выступает против каких-либо санкций в отношении российской атомной энергетики.

Напомним, Литва предлагает поэтапно вводить санкции против "Росатома".

Добавим, что Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, включая компанию "Росатом".

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