США усилили давление на помощников России и Ирана в обходе санкций, - Ермак

Среда 03 сентября 2025 12:31
США усилили давление на помощников России и Ирана в обходе санкций, - Ермак Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Министерство финансов США ввело полные блокирующие санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, за сделками компаний и судов стоит иракско-китайский бизнесмен, проживающий в ОАЭ.

"Эта сеть генерирует сотни миллионов долларов ежегодно и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Теперь 7 компаний и 9 танкеров, которые участвовали в схеме, находятся под санкциями США", - написал Ермак.

Глава ОП утверждает, что новые ограничения это четкий сигнал - любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены.

"Каждый доллар, полученный от "теневого флота" или контрабанды, будет заблокирован", - подытожил чиновник и добавил, что ряд предложений санкционной группы учитываются при введении ограничений.

Новые санкции против РФ и Ирана

Как известно, Европейский Союз в свою очередь готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

Новые ограничения, ожидаемые в сентябре, направлены на "теневой флот" и компании, которые помогают Москве обходить ограничения. В частности речь идет и об иранских компаниях.

Ожидается, что самыми болезненными для РФ могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией.

Также важно упомянуть о санкциях со стороны США. Согласно последнему заявлению главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон рассмотрит новые ограничения против РФ на фоне массированных атак Украины.

