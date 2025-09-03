США усилили давление на помощников России и Ирана в обходе санкций, - Ермак
Министерство финансов США ввело полные блокирующие санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
По его словам, за сделками компаний и судов стоит иракско-китайский бизнесмен, проживающий в ОАЭ.
"Эта сеть генерирует сотни миллионов долларов ежегодно и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Теперь 7 компаний и 9 танкеров, которые участвовали в схеме, находятся под санкциями США", - написал Ермак.
Глава ОП утверждает, что новые ограничения это четкий сигнал - любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены.
"Каждый доллар, полученный от "теневого флота" или контрабанды, будет заблокирован", - подытожил чиновник и добавил, что ряд предложений санкционной группы учитываются при введении ограничений.
Новые санкции против РФ и Ирана
Как известно, Европейский Союз в свою очередь готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.
Новые ограничения, ожидаемые в сентябре, направлены на "теневой флот" и компании, которые помогают Москве обходить ограничения. В частности речь идет и об иранских компаниях.
Ожидается, что самыми болезненными для РФ могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией.
Также важно упомянуть о санкциях со стороны США. Согласно последнему заявлению главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон рассмотрит новые ограничения против РФ на фоне массированных атак Украины.