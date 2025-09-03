ua en ru
США посилили тиск на помічників Росії та Ірану в обході санкцій, - Єрмак

Середа 03 вересня 2025 12:31
США посилили тиск на помічників Росії та Ірану в обході санкцій, - Єрмак Фото: голова ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Міністерство фінансів США ввело повні блокуючі санкції проти мережі компаній і морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, за оборудками компаній та суден стоїть іраксько-китайський бізнесмен, який проживає в ОАЕ.

"Ця мережа генерує сотні мільйонів доларів щороку і напряму працює в інтересах держави-спонсора тероризму. Тепер 7 компаній та 9 танкерів, які брали участь у схемі, перебувають під санкціями США", - написав Єрмак.

Голова ОП стверджує, що нові обмеження це чіткий сигнал - будь-які спроби допомагати Ірану чи Росії в обході санкцій приречені.

"Кожен долар, отриманий від "тіньового флоту" чи контрабанди, буде заблокований", - підсумував посадовець і додав, що низка пропозицій санкційної групи враховуються при запровадженні обмежень.

Нові санкції проти РФ та Ірану

Як відомо, Європейський Союз своєю чергою готує 19-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни проти України.

Нові обмеження, очікувані у вересні, спрямовані на "тіньовий флот" і компанії, які допомагають Москві обходити обмеження. Зокрема йдеться і про іранські компанії.

Очікується, що найболючішими для РФ можуть бути вторинні санкції - проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією.

Також важливо згадати про санкції з боку США. Згідно з останньою заявою глави Мінфіну США Скотта Бессента, Вашингтон розгляне нові обмеження проти РФ на тлі масованих атак України.

