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США и Нидерланды введут новые ограничения касательно выпуска микрочипов в Китае, - СМИ

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Пятница 30 июня 2023 05:07
США и Нидерланды введут новые ограничения касательно выпуска микрочипов в Китае, - СМИ Фото: США и Нидерланды введут новые ограничения против Китая (asml.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Нидерланды намерены летом ввести новые ограничения, которые коснутся китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажи оборудования для их выпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой шаг, в первую очередь, направлен на предотвращение использования технологий США и ЕС для укрепления оборонной промышленности Китая.

Сообщается, что Нидерланды намерены ввести запрет для китайских компаний на покупку оборудования ASML.

В пятницу правительство Нидерландов планирует объявить о новых правилах, требующих лицензирования для покупки станков по производству полупроводников высшего уровня качества и точности из линейки продуктов ASML. США, в свою очередь, предпримут ряд усилий, чтобы не допустить попадания данного оборудования в Китай через третьи страны.

По словам источников, новые правила Нидерландов вступят не раньше, чем в сентябре – через два месяца после публикации.

США также намерены ввести запрет на экспорт оборудования касательно ряда предприятий, включая завод, которым управляет SMIC, крупнейший китайский производитель микросхем.

Торговля США и ЕС с Китаем

В США и странах Евросоюза в последнее время стали чаще звучать инициативы об экономическом давлении на Китай, среди которых введение определенных торговых ограничений.

Недавно Bloomberg заявлял, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах как Китай.

Добавим, что по данным Politico, Франция усиливает давление на ЕС, требуя дать отпор преимуществам Китая в таких экспортных секторах как электромобили.

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