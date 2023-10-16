США ужесточат правила продажи полупроводников в Китай, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новые правила будут обнародованным уже в октябре. Они будут блокировать продажу микрочипов для развития искусственного интеллекта. Производители также будут вынуждены сообщать о поставках в другие страны.

В Белом доме заявили, что усиливают ограничения на экспорт полупроводников, чтобы удержать американские чипы и оборудование от влияния на усиление вооруженных сил Китая.

По словам неназванного чиновника из Министерства торговли, чипы, предназначенные для потребительских товаров, таких как ноутбуки, будут освобождены от новых ограничений. Но компаниям придется сообщать министерству, когда они выполняют заказы на самые мощные потребительские чипы.

США также потребуют от компаний уведомлять правительство о полупроводниках, характеристики которых чуть ниже порога запрета, прежде чем они будут отправлены в Китай. Правительство будет решать в каждом конкретном случае, представляют ли они угрозу национальной безопасности, или же они могут быть отправлены на другие рынки.

Сообщается, что представители администрации Джо Байдена сообщили Китаю о своих планах обновить правила торговли в рамках политики, направленной на стабилизацию отношений между двумя странами.

Торговля США и ЕС с Китаем

В США и странах Евросоюза в последнее время стали чаще звучать инициативы об экономическом давлении на Китай, среди которых введение определенных торговых ограничений.

Недавно Bloomberg заявлял, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай.

Кроме того, Соединенные Штаты и Нидерланды летом ввели новые ограничения, которые коснулись китайских производителей микросхем.

Добавим, что по данным Politico, Франция усиливает давление на ЕС, требуя дать отпор преимуществам Китая в таких экспортных секторах как электромобили.