Російські хакери вкрали документи про торговельні переговори Британії та США, - Reuters

Фото: кібератака (freepik)

Йдеться про кібератаки напередодні парламентських виборів 2019 року

Влада Великої Британії підозрює хакерів з РФ у зломі електронної пошти екс-міністра торгівлі країни Ліама Фокса і крадіжці секретних документів. Йдеться про кібератаки напередодні парламентських виборів 2019 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.

За даними агентства, хакери вкрали документи про торговельні переговори Великобританії зі Сполученими Штатами Америки.

Зафіксовано кілька кібератак на пошту Фокса в період з 12 липня по 21 жовтня 2019 року. Джерела Reuters відмовилися називати, яке саме хакерське угруповання зламало пошту Фокса.

Представник парламенту країни повідомив агентству, що у зв'язку зі зломом пошти Фокса і крадіжкою документів ведеться розслідування.

Нагадаємо, раніше Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори 2019 роки; в Лондоні стверджують, що Москва незаконно публікувала конфіденційні документи, які стосувалися нової угоди про вільну торгівлю між Британією і США.

Також РБК-Україна писало, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються в Великобританії, США і Канаді.