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Поліція назвала умисним наїзд на натовп людей у Німеччині

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 19:08
Поліція назвала умисним наїзд на натовп людей у Німеччині
Фото: наїзд на натовп в Німеччині (fr.de by Elmar Schulten)

Поліція Гессена не вважають подію терактом

Поліція федеральної землі Гессен заявила, що водій навмисне направив автомобіль в натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

При цьому в поліції зазначили, що не вважають подію терактом.

За версією слідства, чоловік навмисно в'їхав у натовп, а пізніше був заарештований. Про його мотиви водія поки нічого не було відомо, однак поліція проведе допит ля того, щоб дізнатися більш детальну інформацію.

Нагадаємо, 24 лютого в Фолькмарзені автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти. Пізніше кількість постраждалих збільшилася до 30 осіб.

Пізніше співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок.

Крім того, 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця.

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