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У Німеччині авто протаранило натовп на карнавалі, більше десятка потерпілих

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 16:42
У Німеччині авто протаранило натовп на карнавалі, більше десятка потерпілих
Фото: наїзд на натовп у Німеччині (twitter.com/FilipHorky)

На даний момент повідомляється про 15 постраждалих

В німецькому Фолькмарзені автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Allgemeine Zeitung.

Повідомляється, що водій універсала "Мерседес" срібного кольору в'їхав у натовп під час карнавалу. За попередніми даними, постраждали не менше 15 осіб, в тому числі маленькі діти.

На місці інциденту знаходяться десятки машин швидкої допомоги, поліції та пожежних служб. Очікується прибуття медичного вертольота.

Нагадаємо, 19 лютого невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в німецькому Ханау. В результаті нападу загинули 11 людей, включаючи самого стрільця. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти осіб. Слідство прийшло до висновку, що після розстрілу відвідувачів він застрелив свою матір, а потім застрелився сам.

Підозрюваний у вбивствах 43-річний Тобіас Ратьен поділяв крайні праві, неонацистські погляди. Перед масовим вбивством виклав відео англійською мовою, яке назвав "персональним посланням до всіх американців".

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