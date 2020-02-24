У Німеччині скасували всі карнавали після наїзду автомобіля

Фото: наїзд на натовп в Німеччині (fr.de by Elmar Schulten)

У поліції зазначили, що на даний момент немає ніяких ознак загрози нападів в інших місцях

У Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецької поліції.

У правоохоронних органах заявили, що на даний момент немає ніяких ознак загрози нападів в інших місцях після події карнавалу в Фолькмарзене.

Незважаючи на відсутність явної небезпеки, поліція закликала громадян уникати великих скупчень людей.

В якості запобіжного заходу всі карнавали Розенмонтаг в землі Гессен були скасовані.

Нагадаємо, 24 лютого в Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти. Пізніше кількість постраждалих збільшилася до 30 осіб.

Співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок.

Пізніше в поліції заявили, що вважають, що водій навмисне направив автомобіль в натовп людей на карнавалі. При цьому вони зазначили, що не вважають подію терактом.