ВРП схвалила ще три кандидатури до антикорупційного суду

Ілюстративне фото (opsgram.com)

Це адвокати Маркіян Галабала і Євген Крук та викладач Сергій Боднар

У четвер, 28 березня, Вища рада правосуддя схвалила ще три кандидатури до антикорупційного суду і внесла подання про їх призначення президенту. Про це повідомляє прес-служба організації Transparency International Ukraine.

Це адвокати Маркіян Галабала і Євген Крук та викладач Сергій Боднар. Організація пише, що загалом 38 правників тепер можуть стати суддями ВАКС.

"Володимир Цікало зняв свою кандидатуру після низки питань про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Примітно, що Цікало потрапив до "списку 55 негідних". Він був одним з тих, кого представники громадськості не рекомендували до призначення у ВАС", - зазначили у TI.

Нагадаємо, 18 березня ВРП скерувала до президента України Петра Порошенка подання на призначення 35 кандидатів до Вищого антикорупційного суду, що дозволить ВАС розпочати роботу.

РБК-Україна писало, що Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.

Зокрема, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) може запрацювати до кінця березня.