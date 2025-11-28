Подготовка идет полным ходом: Германия наращивает производство ударных дронов

Германия ускоряет модернизацию вооруженных сил и усиливает внимание к беспилотным системам и цифровым технологиям, рассматривая их как ключевые элементы повышения боеготовности на ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euronews.

Развертывание ударных беспилотников

Бундесвер планирует сформировать шесть подразделений с ударными беспилотниками, и подготовительные испытания уже начаты.

Как отметил генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, который в октябре возглавил генштаб армии, первая батарея среднего радиуса действия должна быть готова к использованию в 2027 году.

К 2029 году к ней добавятся еще пять подразделений, одно из которых получит средства поражения большой дальности.

Испытания охватывают "блуждающие боеприпасы" — дроны, способные длительное время находиться в воздухе до выбора цели оператором.

Параллельно изучаются автономные системы на базе искусственного интеллекта, однако запуск, даже при автоматическом выборе цели, требует подтверждения человека.

Приоритеты нового руководства армии

Сообщается, что Фройдинг ставит целью усиление армии как в части личного состава, так и техники, подчеркивая необходимость создания новых структур — от 45-й бронетанковой бригады в Литве до подразделений ПВО и батарей с ударными дронами.

Он настаивает на том, что инновации должны проходить испытания прямо в подразделениях, где бойцы отрабатывают процедуры, проверяют решения на практике и корректируют их через опыт.

Генерал сформулировал шесть принципов закупок, среди которых — ориентация на надежные высокие технологии, совместная разработка систем с военнослужащими, соблюдение сроков поставок и оперативное закрытие критических пробелов.

Проблемы цифровизации

Главным препятствием Фройдинг считает медленные темпы внедрения проекта цифровой боевой связи, включающего спутниковые каналы, защищенные радиоданные и тактические платформы.

По словам представителя армии, задача состоит в интеграции немецких подразделений с силами союзников по НАТО, что должно повысить их гибкость на поле боя.

Однако текущее состояние систем оценено как недостаточное и влияющее на боеготовность. После завершения испытаний в декабре предстоит принять ключевые решения о включении цифровых технологий в технику и вооружение.