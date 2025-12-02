ua en ru
Из-за войны в Украине Европа бьет рекорды производства оружия, - Вloomberg

Евросоюз, Вторник 02 декабря 2025 14:01
Из-за войны в Украине Европа бьет рекорды производства оружия, - Вloomberg Иллюстративное фото: милитаризация Европы (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Европейский оборонный сектор в 2024 году вырос на 13,8% до 183,4 млрд евро, демонстрируя ускоренное укрепление оборонных возможностей на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Вloomberg.

Так, Ассоциация аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы (ASD) обнародовала свежий отчет о состоянии оборонной отрасли в европейских странах.

Из отчета следует, что несмотря на дефицит сырья и высокие расходы, оборонный сектор Европы демонстрирует значительный рывок вверх.

Кстати, это уже четвертый подряд значительный рост, который эксперты связывают с резким увеличением оборонных бюджетов после полномасштабного вторжения России в Украину.

В течение многих лет сектор страдал от недостаточного финансирования, однако теперь правительства государств ЕС и НАТО активно наращивают инвестиции. Вместе с ростом оборота увеличилась и занятость: количество рабочих мест в секторе поднялось на 8,6% - до 633 тысяч человек.

При этом ASD отмечает, что европейская оборонная промышленность все еще сталкивается с рядом проблем, которые, вероятно, сохранятся в ближайшие годы. Среди них:

  • узкие места в цепочках поставок;
  • нехватка критического сырья и электронных компонентов;
  • высокие энергозатраты;
  • дефицит квалифицированной рабочей силы;
  • торговые ограничения из-за санкций против России.

"Мы должны гарантировать, что европейская оборонная промышленность сможет и в дальнейшем поддерживать развитие суверенных оборонных возможностей, создавая сдерживание и защиту", - подчеркнул президент ASD и генеральный директор Saab Микаэл Юганссон, выступая перед журналистами в Брюсселе. - "И этот процесс не может останавливаться даже в случае прекращения огня или начала переговоров".

В отчете также подчеркивается, что значительная часть европейских оборонных закупок все еще направляется к иностранным поставщикам, особенно из США. Это, по мнению аналитиков, создает потенциальные риски в случае кризиса или резкого роста потребностей.

Напомним, что после длительного периода застоя, Европа, по словам экспертов, была "шокирована" агрессивным поведением России, а также новыми напряжениями в отношениях с США и Китаем. Как следствие, союзники НАТО обязались тратить 5% своего ВВП на оборону до 2035 года, а ЕС выделяет 150 млрд евро на совместные оборонные закупки, создавая стимулы для развития именно европейского производства.

"Сравнивая Европу с ее конкурентами, необходимо помнить, что 98% необходимых технологий уже доступны в Европе", - подчеркнул генеральный секретарь ASD Камиль Гран. По его словам, европейская оборонная промышленность способна в средне- и долгосрочной перспективе полностью обеспечить собственные потребности - при условии стабильных инвестиций и тесной координации между государствами-членами.

К слову, немецкий парламент на этой неделе планирует рассмотреть и одобрить выделение 2,9 млрд евро на реализацию 11 контрактов, связанных с модернизацией вооружения.

Действительно, Германия активно модернизирует свои вооруженные силы, делая акцент на развитии беспилотных систем и цифровых технологий, которые должны стать ключевой основой для укрепления боевых возможностей и повышения боеготовности армии в ближайшие годы.

