США предупреждают, что "Вагнер" может передать "Хезболле" оружие, - СМИ

Американские официальные лица следят за переговорами между "вагнеровцами" и ливанскими боевиками, поддерживающими ХАМАС по поставке системы СА-22.

Разведка отмечает, что ПВО еще не было доставлено в Ливан, но отметили, что часть персонала "Хезболлы" и "Вагнера" дислоцирована в Сирии.

Система СА-22, также известная в России как Панцирь-С1 – это зенитно-ракетный комплекс российского производства, установленный на грузовике.

Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль приступил к операции против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ нанес ответные удары.

13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Позже Центр национального сопротивления сообщал, что инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".

Подробнее о том, что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока – читайте в материале РБК-Украина.

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