США предупредили Польшу о возможном нападении России, - The Telegraph

По данным источников, близких к польскому президенту Каролю Навроцкому, Вашингтон уже несколько раз предупреждал Варшаву об опасности.

Сообщается, что Россия может атаковать беспилотниками объекты критической инфраструктуры, например электростанции или имитировать воздушные удары, чтобы заставить Польшу задействовать свою ПВО.

Не исключают и самый радикальный вариант - короткое наземное вторжение российских или белорусских военных в приграничные регионы. Любая наземная атака может произойти с территории Беларуси или Калининградской области.

Кремль мог бы представить это как случайность из-за сбоя GPS или придумать фейковую "спасательную операцию" для своего вертолета, якобы потерпевшего крушение.

Для чего нападение нужно России

The Telegraph пишет, что главная цель Москвы - заставить Варшаву начать переговоры под давлением Вашингтона вместо того, чтобы открывать ответный огонь. Россия будет рассматривать как "победу" сценарий, при котором она выведет войска из Польши в результате политических договоренностей, а не из-за военного отпора.

Польские спецслужбы считают, что во время таких переговоров Кремль потребует прекратить военную поддержку Украины в обмен на освобождение польских территорий. Также Россия может попытаться цинично обвинить саму Украину в организации этих провокаций.

Источник издания отметил, что США систематически информируют Варшаву о планах РФ. В то же время аналогичные вооруженные инциденты обсуждались в Москве и по одной из стран Балтии. Источники в сфере безопасности этого региона подтвердили, что такие риски вполне реальны.