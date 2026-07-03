США попередили Польщу про можливий напад Росії, - The Telegraph

За даними джерел, близьких до польського президента Кароля Навроцького, Вашингтон уже кілька разів попереджав Варшаву про небезпеку.

Повідомляється, що Росія може атакувати безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, електростанції, або імітувати повітряні удари, щоб змусити Польщу задіяти свою ППО.

Не виключають і найрадикальніший варіант - коротке наземне вторгнення російських або білоруських військових у прикордонні регіони. Будь-яка наземна атака може відбутися з території Білорусі або Калінінградської області.

Кремль міг би представити це як випадковість через збій GPS або вигадати фейкову "рятувальну операцію" для свого гелікоптера, що нібито зазнав аварії.

Для чого напад потрібен Росії

The Telegraph пише, що головна мета Москви - змусити Варшаву розпочати переговори під тиском Вашингтона замість того, щоб відкривати вогонь у відповідь. Росія розглядатиме як "перемогу" сценарій, за якого вона виведе війська з Польщі в результаті політичних домовленостей, а не через військову відсіч.

Польські спецслужби вважають, що під час таких перемовин Кремль вимагатиме припинити військову підтримку України в обмін на звільнення польських територій. Також Росія може спробувати цинічно звинуватити в організації цих провокацій саму Україну.

Джерело видання зазначило, що США систематично інформують Варшаву про плани РФ. Водночас аналогічні збройні інциденти обговорювалися в Москві й щодо однієї з країн Балтії. Джерела у сфері безпеки цього регіону підтвердили, що такі ризики є цілком реальними.