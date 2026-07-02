Российские дроны полтора года шпионили за ядерными объектами в Европе, - The Guardian
Россия в течение 18 месяцев проводила масштабную операцию по шпионажу по стратегическим ядерным объектам в нескольких странах Европы. Дроны для шпионажа запускали непосредственно с кораблей российского "теневого флота".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Дефицит ПВО и цели Кремля
По информации издания, аналитики Международного института стратегических исследований выявили по меньшей мере 144 шпионских инцидента в более чем десятке европейских стран, которые начались с конца 2024 года.
Российская разведка действовала фактически безнаказанно, поскольку западные военные не смогли перехватить или сбить ни один аппарат, разоблачивший серьезные пробелы в противовоздушной обороне НАТО.
Среди главных целей российских беспилотников оказались британская авиабаза Лейкенхит, где развернули ядерное оружие США, и французская база атомных подлодок Иль-Лонг.
Шпионские аппараты также зафиксировали над аэродромами Кляйне-Брогель в Бельгии и Фолькель в Нидерландах, где хранятся американские боеприпасы воздушного базирования.
Кроме того, в сентябре 2025 года активность дронов зафиксировали в Дании, из-за чего пришлось временно закрывать аэропорт Копенгагена.
Как работала схема шпионажа
Операцию координировало российское ГРУ, а запуск беспилотников осуществляли с гражданских судов и танкеров, курсировавших в международных водах с выключенными устройствами отслеживания.
Для сбора информации и ретрансляции сигналов россияне использовали тактику, ранее протестовавшую во время боевых действий в Украине.
Доказательства милитаризации гражданских судов получили французские военные при задержании танкера "Боракай", на борту которого обнаружили капитана из Китая и двух российских наемников из частной военной компании.
По мнению исследователей, Кремль сочетал сбор разведданных и картографирование логистики НАТО с психологическим давлением и попытками экономического истощения Запада.
Похоже, интенсивность запусков пошла на убыль только в 2026 году, когда европейские военно-морские силы начали задерживать подозрительные суда "теневого флота".
Провокации России
Напомним, РФ существенно активизировала гибридные и военные провокации, направленные против Украины и стран НАТО. Москва пытается испытать на крепость западных союзников и запугать страны на восточном фланге блока.
В частности, спецслужбы зафиксировали опасный инцидент на околоземной орбите, где четыре российских военных спутника устроили космическое преследование финского аппарата Iceye-X36. Этот радиолокационный спутник активно используется Вооруженными силами Украины для разведки, поэтому Кремль отправился на открытый вражеский акт на высоте 550 километров.
Кроме того, разведка предупреждает, что Россия в ближайшее время готовит новые провокации против стран НАТО. По данным разведывательных источников, российский диктатор Владимир Путин хочет проверить готовность США защищать самых маленьких членов блока, поэтому под угрозой эскалации оказались Польша и страны Балтии.
Варшава уже готовится к возможным действиям Кремля, поскольку польская разведка не исключает, что "зеленые человечки" РФ могут угрожать странам НАТО на границах. Из-за неудач в войне против Украины Москва ищет пути для поднятия ставок и способна пойти на дополнительное обострение ситуации в регионе.