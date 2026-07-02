Российские дроны полтора года шпионили за ядерными объектами в Европе, - The Guardian

Россия в течение 18 месяцев проводила масштабную операцию по шпионажу по стратегическим ядерным объектам в нескольких странах Европы. Дроны для шпионажа запускали непосредственно с кораблей российского "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Дефицит ПВО и цели Кремля

По информации издания, аналитики Международного института стратегических исследований выявили по меньшей мере 144 шпионских инцидента в более чем десятке европейских стран, которые начались с конца 2024 года.

Российская разведка действовала фактически безнаказанно, поскольку западные военные не смогли перехватить или сбить ни один аппарат, разоблачивший серьезные пробелы в противовоздушной обороне НАТО.

Среди главных целей российских беспилотников оказались британская авиабаза Лейкенхит, где развернули ядерное оружие США, и французская база атомных подлодок Иль-Лонг.

Шпионские аппараты также зафиксировали над аэродромами Кляйне-Брогель в Бельгии и Фолькель в Нидерландах, где хранятся американские боеприпасы воздушного базирования.

Кроме того, в сентябре 2025 года активность дронов зафиксировали в Дании, из-за чего пришлось временно закрывать аэропорт Копенгагена.

Как работала схема шпионажа

Операцию координировало российское ГРУ, а запуск беспилотников осуществляли с гражданских судов и танкеров, курсировавших в международных водах с выключенными устройствами отслеживания.

Для сбора информации и ретрансляции сигналов россияне использовали тактику, ранее протестовавшую во время боевых действий в Украине.

Доказательства милитаризации гражданских судов получили французские военные при задержании танкера "Боракай", на борту которого обнаружили капитана из Китая и двух российских наемников из частной военной компании.

По мнению исследователей, Кремль сочетал сбор разведданных и картографирование логистики НАТО с психологическим давлением и попытками экономического истощения Запада.

Похоже, интенсивность запусков пошла на убыль только в 2026 году, когда европейские военно-морские силы начали задерживать подозрительные суда "теневого флота".