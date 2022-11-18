Россия атаковала Украину ракетой с имитатором ядерной боеголовки, - Defense Express

В одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до критического показателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет военный портал, ссылаясь на собственные источники, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части.

"Вместо БЧ в этой ракете был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Проще говоря - для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо этого ее поставили пустую "болванку", и так и отстреляли по Украине", - говорится в сообщении.

Специалисты объясняют, что обычно РФ применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 - это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой.

"А вот именно Х-55 - это советская ракета, которая в первую очередь разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне сказывается ядерная боеголовка)", - говорится в сообщении.

Эксперты обращают внимание, что обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой.

"Именно поэтому, похоже, у орков так и получилось: вынуть "спецБЧ" из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку - конструктивной возможности не было. Поэтому и применили для удара Х-55 с пустой "болванкой", - считают в Defense Express.

Эксперты объясняют, россияне могли прибегнуть к этому по нескольким причинам: привлеченные к массовым обстрелам Украины поступили так, чтобы выполнить очередной приказ "сверху". Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЧ.

"Но даже такой вариант уже свидетельствует, что запас крылатых ракет в РФ иссякает к отметке, критической для Кремля. Раз в ход пошли КР из "ядерного арсенала", - подчеркивают в сообщении.

Еще одно возможное объяснение - россияне умышленно использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.

"Такой вариант еще более ярко свидетельствует, что ракетный запас РФ исчерпывается. Потому что еще в начале войны россияне для перегрузки нашей ПВО использовали расходный материал - например, советские беспилотники Ту-243. А не дефицитные ракеты для доставки ядерного оружия", - подытожили в сообщении.