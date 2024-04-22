Молдова рассказала о планах России сорвать выборы в стране и попросила помощи у ЕС

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

На конференции глав парламентов стран ЕС он рассказал о предстоящих этой осенью в Молдове президентских выборах и референдуме о вступлении в Евросоюз.

"Однако мы уверены, что Россия будет всеми силами пытаться сорвать этот процесс. Для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, посеять панику и тревогу среди населения, используют изящные современные технологии с применением искусственного интеллекта и, в частности, информационных каналов", - сказал спикер парламента.

По его словам, Россия хочет повлиять на результаты президентских выборов и вернуть Молдову по европейскому курсу. Поэтому он обратился к представителям Евросоюза и попросил помощи в продолжении борьбы за демократию, модернизацию и прогресс.

Не забыли упомянуть и Украину

Также Гросу заявил, что поддержка Украины означает поддержку Молдовы, потому что обе страны решили отделиться от бывшей империи и жить в свободном, мирном и преуспевающем мире.

"Это наш цивилизационный выбор. Я уверен, что вместе мы добьемся успеха, это будет нелегко. Но благодаря благоразумию, терпению и настойчивости мы достигнем того, чтобы наше будущее и будущее наших детей было мирным и преуспевающим", - добавил Гросу.