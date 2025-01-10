Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы
Николас Мадуро в Венесуэле принял президентскую присягу. Это будет его третий срок на посту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Церемония состоялась в небольшой комнате Национального собрания, что значительно отличается от предыдущих церемоний, которые проводились в главном зале здания.
Президентские выборы в Венесуэле
Напомним, что 28 июля 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы.
По результатам голосования, Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем. Зато оппозиция назвала результаты "мошенническими" и объявила победителем выборов своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.
Независимые наблюдатели, такие как Центр Картера и Колумбийская избирательная миссия, а также собственный анализ CNN признали подсчеты оппозиции законными.
Несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, с тех пор признали Гонсалеса законно избранным президентом Венесуэлы.
Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.
Более того, Гонсалес, который находится в изгнании с сентября с вознаграждением за голову венесуэльскими властями, пообещал вернуться в Каракас на этой неделе в потенциально последнем вызове инаугурации Мадуро. Его последним известным местом в пятницу была Доминиканская Республика, где он недавно встречался с региональными лидерами.
Заметим также, что накануне инаугурации Венесуэла закрыла свою сухопутную границу и приостановила полеты в Колумбию. Губернатор венесуэльского пограничного штата Тачира Фредди Бернал заявил, что это шаг в ответ на "международный заговор" против Венесуэлы.
По данным издания, в четверг накануне инаугурации в Каракасе и других городах Венесуэлы вспыхнули протесты, а лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вышла из укрытия, чтобы выступить на одном из мероприятий.
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