США пообіцяли 10 млн доларів за дані про ватажка ІД і теракт в аеропорту Кабула

США оголосили нагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка призведе до затримання ватажка "Ісламської держави" Санаулли Гафарі. А також за дані, які призведуть до арешту відповідальних за теракт в аеропорту Кабула в серпні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Гафарі є лідером "Вілаята Хорасан" - відгалуження "Ісламської держави. Терористи цієї організації воювали як з підтримуваним Заходом урядом Афганістану, так і з талібами. За даними Держдепу, Гафарі відповідав за всі операції ІД в Афганістані і організацію фінансування. У листопаді США внесли його до списку глобальних терористів особливого значення.