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Пентагон знав про підготовку теракту у Кабулі, - Politico

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США , Понеділок 30 серпня 2021 16:52
Пентагон знав про підготовку теракту у Кабулі, - Politico Фото: Пентагон знав про підготовку теракту у Кабулі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки повинні були зачинити ворота Еббі - один з головних входів на територію аеропорту Кабалу, аби запобігти теракту. Втім, вони були відкритими довше, ніж це очікувалось, через евакуацію сил Британії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зазначається, що сили США розпочали підготовку до можливого теракту на території аеропорту столиці Афганістану ще за добу до нього.

Під час засідання Комітету начальників штабів ЗС генерал Марк Міллі повідомив про дані розвідки щодо підготовки представників "Ісламської держави в Хорасані" до "комплексної атаки". Відомо, що американські військові повинні були завчасно зачинити ворота Еббі, однак залишили їх відкритими на довший період через евакуацію сил Британії.

Нагадаємо, що увечері 26 серпня поруч з аеропортом Кабулу прогриміли два вибухи, які забрали життя більш ніж 200 осіб.

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Пентагон Кабул Афганистан
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