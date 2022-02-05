Фото: Пентагон розповів нові подробиці про торішній теракт в аеропорту Кабула (Getty Images)

Глава Центрального командування ЗС США генерал Френк Маккензі заявив, що теракт біля аеропорту Кабула влітку минулого року забрав життя щонайменше 170 осіб. Він був здійснений за допомогою єдиного вибухового пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагон.

За словами Маккензі, в ході розслідування слідчі опитали близько 100 свідків теракту Розслідування встановило, що вибуховий пристрій був начинений металевими вражаючими елементами. Раніше американські фахівці повідомляли, що в ході теракту постраждалі отримали вогнепальні поранення, проте пізніше було встановлено, що ніхто не постраждав від пострілів - ймовірно, американські військові прийняли деякі поранення від вражаючих елементів за кульові.