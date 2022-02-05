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Пентагон розповів нові подробиці про торішній теракт в аеропорту Кабула

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Субота 05 лютого 2022 03:40
Пентагон розповів нові подробиці про торішній теракт в аеропорту Кабула Фото: Пентагон розповів нові подробиці про торішній теракт в аеропорту Кабула (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Центрального командування ЗС США генерал Френк Маккензі заявив, що теракт біля аеропорту Кабула влітку минулого року забрав життя щонайменше 170 осіб. Він був здійснений за допомогою єдиного вибухового пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагон.

За словами Маккензі, в ході розслідування слідчі опитали близько 100 свідків теракту

Розслідування встановило, що вибуховий пристрій був начинений металевими вражаючими елементами.

Раніше американські фахівці повідомляли, що в ході теракту постраждалі отримали вогнепальні поранення, проте пізніше було встановлено, що ніхто не постраждав від пострілів - ймовірно, американські військові прийняли деякі поранення від вражаючих елементів за кульові.

26 серпня поруч з аеропортом Кабула стався вибух. Повідомлялося, що десятки мирних афганців і щонайменше 13 американських військових загинули унаслідок теракту - одинадцять морських піхотинців, один армійський солдат і медичний працівник флоту. Відповідальність за теракт взяло на себе ІДІЛ.

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Пентагон
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