США пообещали 10 млн долларов за данные о главаре ИГ и теракте в аэропорту Кабула

США объявили награду в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к задержанию главаря "Исламского государства" Санауллы Гафари. А также за данные, которые приведут к аресту ответственных за теракт в аэропорту Кабула в августе 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Гафари является лидером "Вилаята Хорасан" - ответвления "Исламского государства. Террористы этой организации воевали как с поддерживаемым Западом правительством Афганистана, так и с талибами. По данным Госдепа, Гафари отвечал за все операции ИГ в Афганистане и организацию финансирования. В ноябре США внесли его в список глобальных террористов особого значения.