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США пообещали 10 млн долларов за данные о главаре ИГ и теракте в аэропорту Кабула

Автор: Александр Мороз

США объявили награду в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к задержанию главаря "Исламского государства" Санауллы Гафари. А также за данные, которые приведут к аресту ответственных за теракт в аэропорту Кабула в августе 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Гафари является лидером "Вилаята Хорасан" - ответвления "Исламского государства. Террористы этой организации воевали как с поддерживаемым Западом правительством Афганистана, так и с талибами.

По данным Госдепа, Гафари отвечал за все операции ИГ в Афганистане и организацию финансирования. В ноябре США внесли его в список глобальных террористов особого значения.

Напомним, 26 августа 2021 года при эвакуации американских военных из Афганистана рядом с аэропортом Кабула прогремели два взрыва, которые унесли жизни более чем 200 человек. Недавно Пентагон поделился подробностями расследования этого инцидента.

Также сообщалось, что Пентагон знал о подготовке этого теракта, однако не смог его предотвратить. Массовые жертвы были вызваны тем, что страну пытались покинуть толпы афганцев, которые в течение нескольких дней находились на территории аэропорта.

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Соединенные Штаты АмерикиИГИЛКабул