США, Япония и Южная Корея создали группу для противодействия хакерам из КНДР

В офисе президента Южной Кореи сообщает, что решение было принято в США во время трехсторонней встречи топ-чиновников стран в сфере кибербезопасности.

Новый консультационный орган будет заниматься разработкой мероприятий по блокированию киберпреступлений Северной Кореи и усилением возможностей совместного реагирования трех стран на глобальные киберугрозы. Отмечается, что собираться группа будет раз в квартал.

КНДР проводит кибератаки с целью мошенническим методом похищать деньги на финансирование своей ядерной и ракетной программ. В Совбезе ООН заявляли, что в прошлом году хакеры КНДР похитили криптовалюту на общую сумму 1,7 млрд долларов.

Сотрудничество США, Южной Кореи и Японии

США, Южная Корея и Япония в этом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также его южнокорейский и японский коллеги выразили обеспокоенность из-за обсуждения военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле этого года или в конце октября, когда страныпровели первые в истории совместные воздушные учения.

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