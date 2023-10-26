ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США, Япония и Южная Корея подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию

, Четверг 26 октября 2023 06:35
UA EN RU
США, Япония и Южная Корея подтвердили и осудили поставки оружия из КНДР в Россию Фото: военное сотрудничество КНДР и РФ подтвердили США, Япония и Южная Корея (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили поставки КНДР военного оборудования и боеприпасов России и решительно осудили их сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Страны осудили передачу Корейской Народно-Демократической Республикой оружия Российской Федерации для использования против народа Украины.

"Такие поставки оружия, некоторые из которых, как мы сейчас подтверждаем, завершены, значительно увеличат человеческие жертвы в агрессивной войне России", – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел трех стран также заявили, что продолжат внимательно следить за любыми материалами, которые Россия предоставляет Северной Корее в поддержку военных целей Пхеньяна.

США, Япония и Южная Корея глубоко обеспокоены возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с созданием ядерного оружия или баллистических ракет.

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

В Госдепе США также заявили, что предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Япония Южная Корея
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ