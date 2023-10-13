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КНДР передала РФ тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами, - Белый дом

Пятница 13 октября 2023 20:34
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КНДР передала РФ тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами, - Белый дом Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Частично из-за наших санкций и экспортного контроля Россия была вынуждена отчаянно искать по всему миру военную технику", - заявил журналистам советник по национальной безопасности Джон Кирби.

Он добавил, что теперь у США есть информация, что Северная Корея поставляла в Россию оружие для использования на Украине.

"Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", - добавил он.

Маршрут передвижения оружия

В пятницу Белый дом опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию.

КНДР передала РФ тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами, - Белый дом

Фото: Маршрут (thehill.com)

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники", - заявил Кирби, добавив, что Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать такие сделки с оружием.

Кирби сказал, что американские чиновники сейчас внимательно следят за тем, будет ли Москва предоставлять Пхеньяну материалы.

"Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией, включая любую передачу технологий из России в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения", - сказал он.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Потом CBS News со ссылкой на источники сообщило, что КНДР уже начала передавать России артиллерию.

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