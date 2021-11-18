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Політолог пояснив, навіщо Путін збирає війська біля кордонів України

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 11:47
Політолог пояснив, навіщо Путін збирає війська біля кордонів України Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Політолог пояснив, навіщо президент Росії Володимира Путін збирає війська біля кордонів України. Не виключено, що це традиційна "гра м'язами".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що означає ця нова "путінська" тактика.

"Швидше за все, це все той же тиск на Україну і на Захід, але в інших формах. Путін хоче залякати Зеленського і змусити його до поступок. Тиск відбувається навіть більше через провокацію енергетичної кризи, ніж військовим шляхом. А концентрацією військ біля українських кордонів Путін тисне і на Захід", - вважає Фесенко.

Це спосіб змусити західних лідерів вийти на переговори з собою і нав'язати нові правила гри, додав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін разом з Олександром Лукашенком працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу. Тим самим відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення в Україну, вважає прем'єр Польщі.

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Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну