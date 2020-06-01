У США поліція і демонстранти атакують журналістів: за два дні - понад 60 нападів

За останні дві доби під час протестів у США поліція і демонстранти понад 60 разів нападали на журналістів. Серед постраждалих виявилися команда репортерів CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Про це повідомляє Assocaited press.

Зазначається, що журналісти були поранені, зазнавали нападів чи переслідування з боку протестувальників чи поліцейських в Міннеаполісі, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, окрузі Колумбія, Пітсбургу, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго, Детройті і Денвері.

За словами керівника MSNBC Алі Велші, поліція застосовувала гумові кулі та сльозогінний проти працівників ЗМІ, незважаючи на те, що вони показували свої журналістські посвідчення. Поліцейські у відповідь говорили: "Нам байдуже!" ы продовжували стріляти.

Серед постраждалих журналістів - команда репортерів CNN, яких заарештували в Міннеаполісі 29 травня. У Нью-Йорку 30 травня були заарештовані репортер Huffington Post Крістофер Мэйтс та оглядач CNN Кіт Бойкін.

Про побиття, застосування до них сльозогінного газу і гумових куль повідомили представники Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times, Huffington Post, 9NEWS.

Також зазначається, що відколи почалися протести постраждали вісім журналістів AP.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.

Влада понад 40 американських міст у 22 штатах ввела комендантську годину через масові заворушення.

Президент США Дональд Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнає рух "Антифа" терористичною організацією.

Також повідомлялося, що більш 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.