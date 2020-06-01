В США полиция и демонстранты атакуют журналистов: за два дня - более 60 нападений

За последние двое суток во время протестов в США полиция и демонстранты более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших оказались команда репортеров CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Об этом сообщает Assocaited press.

Отмечается, что журналисты были ранены, подвергались нападениям или преследования со стороны протестующих или полицейских в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

По словам руководителя MSNBC Али Велши, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый против работников СМИ, несмотря на то, что они показывали свои журналистские удостоверения. Полицейские в ответ говорили: "Нам все равно!" и продолжали стрелять.

Среди пострадавших журналистов - команда репортеров CNN, которых арестовали в Миннеаполисе 29 мая. В Нью-Йорке 30 мая были арестованы репортер Huffington Post Кристофер Мэйтс и обозреватель CNN Кит Бойкин.

Об избиении, применении к ним слезоточивого газа и резиновых пуль сообщили представители Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times, Huffington Post, 9NEWS.

Также отмечается, что с тех пор как начались протесты пострадали восемь журналистов AP.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.

Власть свыше 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.

Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядков и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.