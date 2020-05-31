ФБР візьметься за "Антифа" через участь у заворушеннях у США

Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com/ultras_antifaa)

Більше 50 антитерористичних груп ФБР будуть шукати організаторів і винуватців злочинів

Антитерористичні підрозділи Федерального бюро розслідувань (ФБР) будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" та інших угруповань під час заворушень у США, спричинені вбивством поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Їхні дії будуть розглядатися як внутрішній тероризм.

Про це мовиться в заяві генерального прокурора США Вільяма Барра.

Він зазначив, що голоси мирних і законних протестів "були захоплені насильницькими радикальними елементами".

" Групи зовнішніх радикалів і агітаторів використовують ситуацію, щоб переслідувати свою власний окремий, насильницький та екстремістський порядок денний", - йдеться в заяві.

Для виявлення організаторів і винуватців злочинів будуть задіяні 56 антитерористичних груп ФБР.

"Дії федеральних правоохоронних органів будуть спрямовані на затримання і пред'явлення звинувачень схильним до насильства радикальним агітаторам, які перехопили мирну акцію протесту і порушують федеральне законодавство", - заявив Барр.

"Насильство, підбурюване і здійснюване "Антифа" та іншими подібними групами в зв'язку з заворушеннями, є внутрішнім тероризмом, і ми з ним будемо діяти відповідним чином", - додав він.

Масові заворушення спалахнули в США після 25 травня, коли в Міннеаполісі поліцейські під час затримання вбили афроамериканця Джорджа Флойда. Люди звинуватили правоохоронців у расизмі і спалили поліцейську дільницю.

Спочатку масові протести виникли в Міннеаполісі, але пізніше вони поширилися на інших великих містах США і переросли в заворушення.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що влада Сполучених Штатів визнала рух "Антифа" терористичною організацією.

Раніше президент США заявляв, що масові заворушення не мають нічого спільного з мирними протестами і назвав учасників "мародерами та анархістами".

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Автор: Надія Собенко