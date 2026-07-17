ua en ru
Пт, 17 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Эрдогана отреагировали на скандал с США по поводу российского ЗРК С-400

12:40 17.07.2026 Пт
2 мин
Анкара пытается разрешить конфликт с Вашингтоном
aimg Юлия Капитонова
У Эрдогана отреагировали на скандал с США по поводу российского ЗРК С-400 Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Команда турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает работу над вопросом российского ЗРК С-400. Анкара признает, что именно он является ключевым препятствием для возвращения страны в программу истребителей F-35.

Об этом заявили в Министерстве обороны Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turkish Minute.

Пока турецкие власти не подтверждают и не опровергают слухи о том, что Анкара планирует продать или передать кому-то российскую систему.

Однако в команде Эрдогана знают, что без этого шага не смогут вернуться в американскую программу истребителей F-35.

"Продолжается многовекторная работа по системам региональной противовоздушной и противоракетной обороны большого радиуса действия С-400. О конкретных результатах будет сообщено общественности, когда они появятся", - заявили в Минобороны Турции.

Что важно понимать, Конгресс США поддержал закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400.

В Вашингтоне заявили, что российская система представляет угрозу для безопасности американских боевых самолетов.

11 июля СМИ сообщили, что Эрдоган хочет избавиться от этого комплекса, чтобы разрешить конфликт с США.

Несмотря на это, существует риск, что такой шаг не решит проблему в целом. Сенаторы считают, что передача или продажа российского комплекса не устранит опасения касательно безопасности.

Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, что Турция предложила Украине и РФ перемирие в двух сферах.

Также мы писали, что Анкара добивается ареста премьера Израиля через Интерпол.

Кроме того, стало известно, какое громкое заявление сделала команда Эрдогана после саммита НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Турция Реджеп Тайип Эрдоган
Новости
Операция "МоЛоЧКа": дроны поразили 12 российских судов РФ в Черном море
Операция "МоЛоЧКа": дроны поразили 12 российских судов РФ в Черном море
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus