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У США підтвердили ще три випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 19:59
У США підтвердили ще три випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (53 twitter com ChuBailiang)

У США кількість хворих збільшилася до 11

В Сполучених Штатах в Каліфорнії зареєстрували ще три випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, загальна кількість заражених на території США зросла до 11 осіб.

"Пізно в неділю офіційні особи підтвердили, що у чоловіка з округу Сан-Беніто, нещодавно приїхав з Ухани, Китай, і у його дружини був вірус. Обидва ізолювали себе в своєму будинку", - йдеться в повідомленні.

Чоловік прилетів у міжнародний аеропорт Сан-Франциско 24 січня. По прильоту його обстежили і не виявили ніяких симптомів. На наступний день чоловік почав кашляти і у нього знизилася температуру. Кілька днів тому у його дружини теж з'явилися симптоми.

Пара залишалася вдома з моменту прильоту чоловіки.

Також у неділю офіційні особи підтвердили, що у жінки, яка нещодавно подорожувала з Уханя в округ Санта-Клара, також був виявлений вірус.

Також в штаті Каліфорнія був підтверджений один випадок.

Нагадаємо, за станом на 3 лютого в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. При цьому 361 смертельний випадок був зареєстрований в Китаї, ще один за межами країни.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.

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