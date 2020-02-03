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США відправлять в Хубей додаткові літаки для евакуації людей та доставки препаратів

Новини » В світі     03.02.2020 - 08:47
США відправлять в Хубей додаткові літаки для евакуації людей та доставки препаратів
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Америка не виключає евакуацію громадян інших країн

Сполучені Штати Америки планують направити в китайську провінцію Хубей, де була зафіксована спалах нового коронавіруса, додаткові літаки для евакуації громадян та доставки медикаментів. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Reuters.

За його словами, США планують евакуювати як американців, так і громадян інших країн з провінції, яка стала епіцентром нового захворювання.

"Можливо, ми також вивеземо громадян з інших країн. Крім того, ми могли б доставити деякі медикаменти", - сказав Помпео.

Нагадаємо, станом на 3 лютого в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. При цьому 361 смертельний випадок був зареєстрований в Китаї, ще один за межами країни.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни,

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