У Китаї кількість хворих коронавірусом перевищила 17 тис. осіб

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Загинули вже 362 людини

Згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, у результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Наголошується, що Китай завершив будівництво лікарні на 1000 ліжок для лікування жертв нового вірусу. Друга лікарня на 1500 ліжок знаходиться в стадії будівництва.

"За останні 24 години в Китаї був зареєстрований 361 смертельний випадок і 2829 нових випадків, в результаті чого загальне число китайців досягло 17 205 осіб", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, один смертельний випадок зафіксований за межами Китаю.

Раніше в Китаї повідомили про 56 нових смертельних випадків від спалаху коронавіруса, в результаті чого загальне кількість загиблих досягла 350.

Також повідомлялося, що лікарня "Хошэньшань", побудована за наказом китайського лідера Сі Цзіньпіна, почне приймати хворих коронавірусом з понеділка, 3 лютого 2020 року.

РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса