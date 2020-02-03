В США подтвердили еще три случая заражения коронавирусом

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В США количество заболевших увеличилось до 11

В Соединенных Штатах в Калифорнии зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, общее количество зараженных на территории США возросло до 11 человек.

" Поздно в воскресенье официальные лица подтвердили, что у мужчины из округа Сан-Бенито, недавно приехавшего из Ухани, Китай, и у его жены был вирус. Оба изолировали себя в своем доме", - говорится в сообщении.

Мужчина прилетел в международный аэропорт Сан-Франциско 24 января. По прилету его обследовали и не обнаружили никаких симптомов. На следующий день мужчина начал кашлять и у него понизилась температуру. Несколько дней спустя у его жены тоже появились симптомы.

Пара оставалась дома с момента прилета мужчины.

Также в воскресенье официальные лица подтвердили, что у женщины, которая недавно путешествовала из Уханя в округ Санта-Клара, также был обнаружен вирус.

Также в штате Калифорния был подтвержден один случай.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.