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Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії проти України: до чого закликає

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Четвер 16 грудня 2021 20:43
Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії проти України: до чого закликає Фото: Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 грудня, Європарламент прийняв резолюцію про засудження нарощування російських військ біля кордонів України і про можливі нові санкції проти РФ у разі подальшої агресії. Документ підтримали 548 депутатів, проти - 69, утрималися - 54.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Депутати Європарламенту в резолюції засуджують нинішнє масштабне нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною. При цьому вони вимагають, щоб уряд РФ негайно вивів свої війська і припинив погрожувати сусідній країні.

Росія повинна заплатити високу економічну і політичну ціну за будь-які нові агресії

ЄС повинен бути готовий направити Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятні, але і спричинять високу економічну і політичну ціну.

Країни ЄС повинні бути готові швидко узгодити жорсткі економічні та фінансові санкції проти російського уряду для усунення безпосередніх загроз, а не чекати, поки відбудеться чергове вторгнення, перш ніж вживати заходів.

Будь-який новий пакет санкцій повинен містити російський офіцерський корпус і флагманів, що беруть участь у плануванні можливого вторгнення в Україну, а також найближче оточення і олігархів "в орбіті російського президента і їх сімей".

Також санкції повинні спричинити заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС, заборону на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, націлювання на важливі для російської економіки сектора і порушення фінансування спецслужб і збройних сил країни.

Знизити залежність від російських енергоносіїв

Європарламентарі також вимагають, щоб ЄС зробив переконливі кроки щодо зниження залежності від імпорту російських енергоносіїв і продемонстрував більш сильну енергетичну солідарність з Україною. Це має бути зроблено шляхом тіснішого об'єднання енергетичних інфраструктур ЄС та України.

Резолюція також закликає не вводити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2", незалежно від того, чи буде він в якийсь момент відповідати положенням газової директиви ЄС.

Домовленості про припинення вогню повинні дотримуватися

Європарламент також закликає Росію і підтримувану Росією окупаційну владу на сході України дотримуватися угод про припинення вогню.

Крім того, євродепутати закликають Росію конструктивно брати участь у нормандському форматі у спробі врегулювати війну на Донбасі та Тристоронній контактній групі, а також виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема, за мінськими угодами та Конвенцією ООН з морського права.

У резолюції також висловлюється повна підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Російська Федерація Україна Європарламент Північний потік-2
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