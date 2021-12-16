ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба про санкції проти РФ: їх введення допоможе уникнути кровопролиття

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 21:26
Кулеба про санкції проти РФ: їх введення допоможе уникнути кровопролиття Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна захищатиметься у разі вторгнення Росії. Однак уникнути ще одного кровопролиття можна, якщо прискорити розробку жорстких санкцій проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби телеканалу CNBC.

"Ми не можемо допустити ще одного масштабного кровопролиття, ще однієї катастрофи. І якщо вона відбудеться, Україна буде оборонятися, але вам (заходу - ред.) все одно доведеться вводити санкції (проти Москви - ред.). Якщо ви прискорите розробку пакету жорстких санкцій зараз і відразу продемонструєте Росії ціну, яку їй доведеться заплатити при новому нападі, це в принципі стримає РФ від такого сценарію", - сказав Кулеба.

Глава МЗС нагадав ситуацію 2014 року. Тоді США і Євросоюз ввели санкції проти Росії дуже пізно. До введення обмежень загинули майже 300 пасажирів рейсу пасажирів рейсу МН17, збитого російською ракетою, а також сотні українців.

При цьому міністр зазначив, що сьогодні ситуація відрізняється від 2014 року. За його словами, західні партнери за призовом України вже розробляють жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення на українську територію.

"В основному мова йде про економічні обмеження торгівлі та інвестицій з РФ, обмеження суверенного боргу РФ, обмеження банківських операцій, піднімається також питання відключення Росії від SWIFT", - уточнив він, додавши, що розробка санкційних механізмів - це внутрішня справа кожної країни.

Нагадаємо, 16 грудня Європарламент прийняв резолюцію, що засуджує нарощування російських військ біля кордонів України та про можливі нові санкції проти Росії у разі подальшої агресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Санкції Російська Федерація
NEWS
Ще один банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію
Ще один банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше