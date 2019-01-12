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Huawei звільнила заарештованого в Польщі за підозрою в шпигунстві топ-менеджера

Новини » Телеком & IT    12.01.2019 - 22:07
Huawei звільнила заарештованого в Польщі за підозрою в шпигунстві топ-менеджера
Ілюстративне фото (twitter.com/VizWorld)

Рішення про звільнення було прийнято через те, що інцидент з них пошкодив репутацію Huawei

Компанія Huawei звільнила громадянина Китаю, топ-менеджера компанії Ван Вейцзина, заарештованого напередодні у Польщі за підозрою в шпигунстві. Про це заявили в Huawei, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Huawei відзначили, що інкриміновані йому дії "не мають відношення до компанії".

Рішення про звільнення не суперечить контракту Ван Вайецзина з компанією і було прийнято через те, що інцидент з них пошкодив репутацію Huawei.

Зазначимо, Ван Вейцзина затримали в Польщі вчора, 11 січня за підозрою у збір розвідданих на користь КНР.

Також був затриманий екс-працівник служби внутрішньої безпеки країни. Вони проведуть під вартою мінімум три тижні.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 стало відомо, що Китай проводить розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, що представляє загрозу безпеці Китаю.

Розслідування відносно колишнього канадського дипломата Майкла Коврига та бізнес-консультанта Майкла Спавора проводиться на тлі загострення канадсько-китайських відносин після арешту фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу у Ванкувері.

Повідомлялося, що влада США розслідували діяльність Huawei принаймні з 2016 року, підозрюючи її в відправці продукції США в Іран та інші країни на порушення американських законів про експорт та санкції.

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