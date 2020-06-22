У США підготували до відправки в Україну ракети для Javelin

Військові США підготували до відправки в Україну вантаж по лінії військової допомоги. Серед іншого Сполучені Штати відправляють ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

Про це йдеться в опублікованій в неділю повідомленні Twitter Транспортного командування США.

"Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон як і раніше залишається "прихильним суверенітету і територіальный цілісності України".

@usairforce assigned to Airmen Dover Air Force Base load foreign military equipment sales onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U. S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

На фото в повідомленні можна побачити, що на борт літака американські військовослужбовці вантажать ракети для протитанкових комплексів Javelin.

Нагадаємо, 17 червня США передали Україні військове обладнання, в тому числі рації і протитанкові ракети Javelin, на 60 млн доларів.

У минулому році Держдеп США схвалив продаж Україні 150 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Минулого тижня Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні розміром в 250 млн доларів, кошти підуть на навчання українських військових і закупівлю техніки.