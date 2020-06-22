В США подготовили к отправке в Украину ракеты для Javelin

Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи. Среди прочего Соединенные Штаты отправляют ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении в Twitter Транспортного командования США.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему остается "приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины".

На фото в сообщении можно увидеть, что на борт самолета американские военнослужащие грузят ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

Напомним, 17 июня США передали Украине военное оборудование, в том числе рации и противотанковые ракеты Javelin, на 60 млн долларов.

В прошлом году Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

На прошлой неделе Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине размером в 250 млн долларов, средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.